Мир 15 февраля 2024, 16:35 Женщина заставила детей попрошайничать и заработала состояние Мать в Индии заработала состояние на попрошайничестве детей Alexander Legky / Global Look Press

Читать 360tv в

Женщина в Индии заставила своих детей попрошайничать и заработала около 250 тысяч рупий. Об этом сообщило издание NDTV.

Правоохранители задержали 40-летнюю Индру Бай в городе Индоне во время прошения милостни. При ней обнаружили порядка 19 тысяч рупий.

Реклама

На допросе полицейские установили, что фигурантка входит в сеть профессиональных попрошаек, а у ее семьи есть двухэтажный дом в штате Раджастан и внушительное состояние.

Задержанная рассказала, что отправила трех детей просить деньги на улице, благодаря чему заработала около 250 тысяч рупий за полтора месяца. Из них 50 тысяч положила на банковский счет, 100 тысяч отправила родственникам, а на остаток купила акции.

Полицейским удалось задержать восьмилетнюю дочь задержанной, а ее сыновья сумели убежать от правоохранителей. Полиция в Индии активно борется с попрошайничеством на улицах городов.

Ранее в Индии муж с женой обезглавили двух женщин во время ритуала по привлечению денег.