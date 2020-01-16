Женщина впервые заняла в Ватикане высокий пост

Франческа Ди Джованни стала заместителем секретаря по отношениям с другими странами в Ватикане. Она стала первой женщиной, которая заняла высокий пост в правительстве государства.

На эту должность ее назначил папа римский Франциск, сообщило издание Associated Press.

Франческе Ди Джованни 66 лет. Она специализируется на административно-юридическим вопросам. В Ватикане женщина работает уже около 30 лет, занимая различные должности. В 1993 году она была сотрудницей секретариата. На этом посту он решала проблемы беженцев, занималась международным гуманитарным правом, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также правами женщин.

Ранее понтифик неоднократно высказывался за более активную и важную роль женщин в Римско-католической церкви. За время его управления прекрасный пол не в первый раз получил важную должность. Ранее Барбара Ятта стала во главе Ватиканских музеев, а другие женщины заняли значимые посты в консультативных органах.