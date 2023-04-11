Мир 11 апреля 2023, 15:16 Женщина впервые возглавит Центр правительственной связи Британии

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Центр правительственной связи Великобритании возглавит Энн Кист-Батлер, она станет первой женщиной на этом посту. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на The Guardian.

Ведомство, которое возглавит Энн Кист-Батлер — агентство разведки, кибербезопасности и безопасности Великобритании.Она теперь сменит на посту Джереми Флеминга. Назначение произошло на фоне то, что все спецслужбы в значительной степени сосредоточены на угрозе безопасности со стороны России и Китая.

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До настоящего времени Энн Кист-Батлер была заместителем директора МИ-5. Это ведомство представляет собой «внутреннюю» разведывательную службу Великобритании. В нем Кист-Батлер отвечала за оперативную, следственную и защитную работу по обеспечению безопасности. В том числе и подготовку и реагирование на конфликт России и Украины.

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