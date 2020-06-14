Женщина впервые станет руководителем программы пилотируемых полетов NASA

Ранее Людерс курировала программы NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

О назначении объявил глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter. Он отметил, что Людерс является «подходящим человеком» для этой должности.

Издание отмечает, что данный пост станет более значимым, как по причине успешного запуска на МКС двоих американских астронавтов на частном корабле Crew Dragon, так и в виду планов NASA вернуть человека на Луну к 2024 году.

Ранее сообщалось, что американское космическое агентство заключило контракт на создание модуля для экипажа окололунной станции Gateway. Работы стоимостью 187 миллионов долларов выполнит компания из Вирджинии Orbital Science Corporation. Также Роскосмос и NASA допустили совместные полеты на Луну.