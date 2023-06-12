Мир 12 июня 2023, 02:40 Женщина «воскресла» перед своими похоронами в Эквадоре El Universo: жительница Эквадора «воскресла» в гробу перед поминками Pixabay

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Пожилую женщину признали мертвой в эквадорском городе Бабаойо. Она начала подавать признаки жизни, когда находилась в гробу, написала газета El Universo.

Врачи сообщил родственникам о смерти женщины. Горожанин Гилберт Бальберан получил свидетельство о ее смерти, а тело его матери передали для подготовки к похоронам.

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После этого женщину положили в гроб, а сын договорился о проведении похорон. В тот момент, когда гроб открыли, Бальберан заметил, что его мать начала дышать.

После этого женщину экстренно госпитализировал. Сейчас она находится на кислороде, но ее тело реагирует на раздражители, поэтому врачи надеются на выздоровление.

Эквадорские общественники потребовали привлечь к ответу врачей, из-за которых женщину чуть не похоронили заживо. По неофициальным данным, женщина страдает от каталепсии, при которой человек может на длительное время застывать в одной позе.

Жителя индийского города Гондал похоронили заживо. Мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.