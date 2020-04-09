Женщина в Таиланде дважды заразилась коронавирусом

Жительница Таиланда заразилась коронавирусом второй раз. Это произошло через неделю, после выздоровления от первого заражения инфекцией.

Как сообщила газета «Тхаи Рат», со ссылкой на здравоохранение провинции Чайяпхум, 38-летняя женщина вернулась из-за границы в начале марта. 12 марта она обратилась к врачу в Бангкоке с плохим самочувствием. Тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Женщина провела в больнице около двух недель. Ее выписали, когда анализ на COVID-19 показал трижды отрицательный результат.

Она вернулась домой в провинцию. Спустя несколько дней женщина опять почувствовала простуду и обратилась к врачу. Тройной анализ на коронавирус снова оказался положительным.

Ее забрали в инфекционное отделение одной из больниц провинции. Она проходит повторное лечение.

«Это странный случай, но он подтвержден медицинской документацией и показаниями врачей бангкокской больницы при эпидемиологическом расследовании», — сказал глава департамента здравоохранения провинции Чайяпхум Ватчира Ботпхибун.

В самой провинции Чайяпхум зафиксировано всего четыре случая заражения коронавирусом. Два из них принадлежат заболевшей женщине.

Ранее семь россиян заразились коронавирусом в Таиланде. Их выявили в туристических провинциях Чонбури и Пхукет.

Всего в Таиланде зафиксировано 2423 случая заражения. 32 человека погибли, по данным института Хопкинса.