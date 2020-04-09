Женщина в Таиланде дважды заразилась коронавирусом
Как сообщила газета «Тхаи Рат», со ссылкой на здравоохранение провинции Чайяпхум, 38-летняя женщина вернулась из-за границы в начале марта. 12 марта она обратилась к врачу в Бангкоке с плохим самочувствием. Тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
Женщина провела в больнице около двух недель. Ее выписали, когда анализ на COVID-19 показал трижды отрицательный результат.
Она вернулась домой в провинцию. Спустя несколько дней женщина опять почувствовала простуду и обратилась к врачу. Тройной анализ на коронавирус снова оказался положительным.
Ее забрали в инфекционное отделение одной из больниц провинции. Она проходит повторное лечение.
«Это странный случай, но он подтвержден медицинской документацией и показаниями врачей бангкокской больницы при эпидемиологическом расследовании», — сказал глава департамента здравоохранения провинции Чайяпхум Ватчира Ботпхибун.
В самой провинции Чайяпхум зафиксировано всего четыре случая заражения коронавирусом. Два из них принадлежат заболевшей женщине.
Ранее семь россиян заразились коронавирусом в Таиланде. Их выявили в туристических провинциях Чонбури и Пхукет.
Всего в Таиланде зафиксировано 2423 случая заражения. 32 человека погибли, по данным института Хопкинса.