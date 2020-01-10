Женщина в Индии очнулась, пока родственники ее хоронили

Одна из жительниц индийского штата Карнатака обратилась за помощью к врачам. Когда пациентка потеряла создание, медики не смогли привести ее в чувство и констатировали смерть. Однако во время похорон женщина очнулась.

Как пишет The Hindu, Малату Чаугули 8 января госпитализировали с высокой температурой, а через несколько часов она потеряла сознание. Медики пытались реанимировать женщину, но это не дало никаких результатов. В итоге пациентку признали умершей и попросили близких забрать тело после оплаты больничных сборов.

Родственники устроили похороны Чаугули, но во время церемонии прощания она открыла глаза и встала в гробу. В этот момент все присутствующие испытали настоящий шок.

Как оказалось, женщина не умерла, а впала в кому. Действия индийских медиков признали врачебной ошибкой.