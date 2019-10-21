Женщина увидела в кроватке своего ребенка «призрака». Фото

Жительница американского штата Иллинойс Элизабет Марица была шокирована видеозаписью из комнаты своего ребенка. Малыш лежал в кроватке рядом с младенцем-призраком. Позднее выяснилось, что ничего мистического не было. Просто папа оказался недостаточно внимательным.

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Марица поделилась историей и фотодоказательствами на своей странице в Facebook. Женщина рассказала, что после просмотра видеозаписи не смогла уснуть и несколько раз пыталась пройти в детскую комнату. Ноги несли обратно, фонарик уверенности не давал. И лишь утром, когда она наконец добралась до постели сына, Элизабет поняла: рядом с малышом был не призрак, а просто наклейка рекламного содержания на матрасе.

Отец застилал постель для ребенка и не догадался надеть наматрасник. В результате через простыню просвечивало лицо младенца с рекламной наклейки. На видео это выглядело действительно странно.

Пост Элизабет набрал более 470 тысяч лайков. Свыше 280 тысяч пользователей поделились этой историей со своими друзьями и подписчиками. В комментариях народ открыто возмущался тем, что мать не нашла в себе сил сразу же войти в комнату ребенка, а дожидалась рассвета.