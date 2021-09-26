Женщина умерла во время ожидания своей очереди к врачу в Великобритании

В Великобритании мать двоих детей умерла, когда два часа была вынуждена ожидать своей очереди на разговор с врачом. О случившемся журналистам рассказали ее родственники, которые поделились: женщина просто не дождалась вызова врача и потеряла сознание, а реанимировать ее уже не смогли.

О трагедии близкие британки сообщили Daily Mail. Они поделились, что женщине было 55 лет. Она заметила, что ее дыхание стало сильно затрудненным. Но не стала вызывать скорую, а решила попасть к терапевту. Пока она ждала вызов, который продлился дольше двух часов, она потеряла сознание прямо на глазах у своего 28-летнего сына. Медики приехали к ней домой и попытались ее реанимировать, но все усилия были уже напрасными. Женщина скончалась.

«Она „висела“ на телефоне с 8:30 до 10:15, пытаясь дозвониться. Батарея ее телефона разрядилась во время разговора, и ей пришлось перезвонить и снова встать в очередь. Она прошла, когда мама упала в обморок, и администратор сказала, что врач может перезвонить ей в 11:30», — рассказала дочь погибшей.

Стоит отметить, что в Британии телефон отделения, куда пыталась дозвониться почувствовавшая себя плохо женщина, сразу же предупреждает: перед ответом могут возникать задержки. Там уточняют, что если человек ощущает угрозу своей жизни, то нужно звонить по номеру 999. Тем не менее, женщина этим не воспользовалась. Возможно, она просто не смогла оценить степень своего состояния.

Недавно британка сумела спасти своего отца, который умер на 21 минуту — ровно на это время у него остановилось сердце. Пока дочь ждала медиков, она делала мужчине искусственное дыхание, и именно это спасло ему жизнь.