Женщина умерла в Испании от лихорадки Западного Нила
Испанские врачи зафиксировали случай смерти от лихорадки Западного Нила. Острое вирусное заболевание подхватила пожилая женщина, сообщило агентство Efe.
По данным агентства, инфицированной было 73 года. Несколько дней назад ее положили в больницу и диагностировали лихорадку Западного Нила. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась. Женщина жила в провинции Севилья и страдала хроническими заболеваниями.
Пациентка стала третьим человеком в Испании, у которого выявили в этом году лихорадку Западного Нила. Все случаи зафиксировали в автономном сообществе Андалусия. Заболевание женщины привело к первому летальному исходу. В 2020 году медики выявили несколько десятков случаев инфицирования.
Лихорадка Западного Нила является острым вирусным заболеванием. Инкубационный период длится от нескольких дней до трех недель. Обычно вирус встречается в тропических и субтропических странах, но в последнее время случаи заболевания стали чаще фиксировать в нетропических регионах. Чаще всего лихорадку переносят комары.