Мир 15 февраля 2024, 18:50 Женщина умерла в больнице Франции, прождав помощи 10 часов BFMTV: в больнице Франции пациентка ждала 10 часов в приемном отделении и умерла Luc Nobout / Global Look Press

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Во Франции в приемном отделении скорой помощи умерла женщина. Осмотра врачей она ждала 10 часов, сообщил телеканал BFMTV.

Жительница департамента Валь д’Уаз приехала в больницу имени Симоны Вейл в коммуне Обонн. Она жаловалась на боли в животе и сильную отечность ног. В приемном покое 66-летняя пациентка провела более 10 часов и получила только обезболивающее.

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После ночи ожидания самочувствие женщины ухудшилось. Ее перевели в отделение терапии, но через полчаса француженка умерла.

Ее дочь в поданной жалобе подчеркнула, что персонал бездействовал, якобы не увидев «серьезности заболевания» ее матери, и проигнорировал имевшиеся симптомы.

В больнице начали внутреннее расследование и сообщили о перегрузке медицинского персонала.

По данным BFMTV, на медицинское учреждение жаловались и раньше. В конце 2023 года 50-летний француз ждал своей очереди в приемной почти двое суток. После этого мужчина обратился в прокуратуру.

В Абакане в 2021 году в отделении детской больницы умерла девочка, которой врачи не оказали необходимую помощь.