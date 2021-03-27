Женщина умерла на карантине в аэропорту Токио

Женщина умерла на карантине в аэропорту Нарита в Японии. Она находилась там из-за положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщило агентство Куоdо со ссылкой на Министерство здравоохранения. Уточняется, что это первый подобный случай. Женщина приехала из Египта. У нее был обнаружен коронавирус, после чего ее поместили на карантин в аэропорту. Инфекция у нее проходила бессимптомно, но в субботу утром ее обнаружили мертвой в комнате.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус в России перешел к фазе стабилизации и заболеваемость постепенно идет на снижение. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Все еще сохраняются суточные колебания заболеваемости. Это связано с тем, что вирус становится сезонным, а сейчас как раз наступила весна, считают в Роспотребнадзоре. В ведомстве призывают продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить распространение вируса.