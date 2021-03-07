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    07 марта 2021, 00:32

    Женщина укусила полицейского на незаконной акции феминисток

    Валерия Шафирко

    В Цюрихе (Швейцария) прошла несогласованная акция, инициированная местными феминистками в преддверии Международного женского дня. Шествие закончилось потасовками и стычками с полицией. Две женщины были арестованы.

    Об акции было известно заранее, поэтому полиция предупреждала митингующих о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение цюрихской полиции.

    Митингующие были сосредоточены в разных районах города, полиция пыталась их остановить и несколько раз применила слезоточивый газ.

    «В ходе этой полицейской операции участница демонстрации укусила сотрудника полиции», — говорится в сообщении правоохранителей.

    Полиция задержала женщину, но толпа предприняла попытки освободить ее. Тогда повторно был применен газ, а также правоохранители задержали еще одну протестующую.

    Порядка 150 болельщиков итальянского футбольного клуба «Фиорентина» накануне прибыли на базу команды и провели акцию. Так они решили выразить недовольство последними результатами любимого клуба.