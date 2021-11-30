Женщина-трансгендер впервые стала министром в Швеции

Трансгендер Лина Аксельссон Килблом стала министром высшего образования и науки Швеции. Такой случай произошел в стране впервые. Об это сообщил сайт Nordic News со ссылкой на шведские СМИ.

Премьер-министр Швеции Магдален Андерссон 30 ноября объявила состав нового правительства. В него вошла 51-летняя Лина Аксельссон Килблом. Она сменила пол в конце 1990-х.

Известно, что некоторые министры предыдущего правительства остались на своих постах. Речь идет о главе Минобороны Петере Хультквисте, министре по делам ЕС Хансе Дальгрене и главе МИД Анн Линде.

Андерссон ранее руководила Министерством финансов, ее на смену придет Микаэль Дамберг, который до последнего момента был министром внутренних дел. В свою очередь, главой МВД станет Морган Йоханссон, который также будет возглавлять Министерство юстиции.

В начале этого месяца премьер Швеции Стефан Левен ушел в отставку. Он возглавляет Социал-демократическую партию страны, она побеждала на выборах в 2014 и 2018 годах. Однако в последнее время партия начала сдавать позиции. Левен считает, что ей нужен новый лидер.