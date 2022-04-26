Женщина стала жертвой обстрела ВСУ населенного пункта Калиново в ЛНР

Украинские военные четыре раза за минувшие сутки открыли огонь по населенным пунктам в ЛНР. В результате погибла 35-летняя женщина, еще три мирных жителя получили ранения, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Под обстрелами оказались населенные пункты Донецкий, Золотое-5 и Калиново. ВСУ применяли артиллерийские орудия калибром 152 миллиметров, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и минометы калибром 120 миллиметров.

В Калиново жертвой обстрела стала женщина 1985 года рождения. Кроме нее еще три человека получили ранения. В ходе обстрела разрушено, повреждено девять жилых домов;

В Донецком жертв среди населения не зафиксировали, но был поврежден один дом, уточнили в представительстве.

Сегодня утром стало известно об обстреле со стороны Украины села Головчино в Белгородской области. Были повреждены четыре дома, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, среди мирных жителей никто не пострадал.