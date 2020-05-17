Женщина снимала на видео парашютистов и восхищалась. Но в небе разворачивалась трагедия

Утром 13 мая жительница Флориды наблюдала, как парашютисты летят в небе и выполняют сложные фигуры. Женщина подумала, что спортсмены отрабатывают сложные трюки для шоу, поэтому записала их на видео.

«Они крутились с бешеной скоростью, переворачивались вверх ногами. Их бросало в стороны как в водовороте, и это продолжалось примерно 20 секунд. Я еще подумала: „Как красиво“», — призналась Венди.

Позже ее ролик оказался вирусным, поскольку попал в выпуск местных новостей. Оказалось, что парашюты экстремалов были неисправными, а мужчины чуть не разбились.

Перед падением любители адреналина зацепились за большое дерево, благодаря которому их приземление получилось более-менее мягким.

На место ЧП приехала пожарная спасательная служба округа Бревард. Мужчин отвезли в местный травматологический центр с травмами различной степени тяжести. Медики заверяют, что жизни и здоровью спортсменов ничего не угрожает.