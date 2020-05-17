    17 мая 2020, 17:50

    Женщина снимала на видео парашютистов и восхищалась. Но в небе разворачивалась трагедия

    Алена Макаренко

    Американка Венди Нельмс наблюдала, как два парашютиста в свободном полете выполняют душезахватывающие пируэты. Она сняла их трюки на телефон. Позже оказалось, что на ее видео чуть не оказались последние секунды жизни экстремалов, сообщило CNN.

    Утром 13 мая жительница Флориды наблюдала, как парашютисты летят в небе и выполняют сложные фигуры. Женщина подумала, что спортсмены отрабатывают сложные трюки для шоу, поэтому записала их на видео.

    «Они крутились с бешеной скоростью, переворачивались вверх ногами. Их бросало в стороны как в водовороте, и это продолжалось примерно 20 секунд. Я еще подумала: „Как красиво“», — призналась Венди.

    Позже ее ролик оказался вирусным, поскольку попал в выпуск местных новостей. Оказалось, что парашюты экстремалов были неисправными, а мужчины чуть не разбились.

    Перед падением любители адреналина зацепились за большое дерево, благодаря которому их приземление получилось более-менее мягким.

    На место ЧП приехала пожарная спасательная служба округа Бревард. Мужчин отвезли в местный травматологический центр с травмами различной степени тяжести. Медики заверяют, что жизни и здоровью спортсменов ничего не угрожает.