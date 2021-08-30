Женщина сбежала из львовской больницы после трепанации черепа

Во Львове из больницы сбежала женщина, которая перенесла трепанацию черепа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу местной патрульной полиции.

Инспектор роты тактико-оперативного реагирования нашел женщину на улице накануне. У нее была забинтована голова. Выяснилось, что она дезориентирована. Ее отвезли обратно в больницу.

Минувшей зимой в Москве из больницы сбежал 13-летний раненный мальчик. У него при себе оказался пистолет. Правоохранители задержали его по дороге из медучреждения.