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    30 августа 2021, 14:58

    Женщина сбежала из львовской больницы после трепанации черепа

    Артур Блянихов

    Во Львове из больницы сбежала женщина, которая перенесла трепанацию черепа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу местной патрульной полиции.

    Инспектор роты тактико-оперативного реагирования нашел женщину на улице накануне. У нее была забинтована голова. Выяснилось, что она дезориентирована. Ее отвезли обратно в больницу.

    Минувшей зимой в Москве из больницы сбежал 13-летний раненный мальчик. У него при себе оказался пистолет. Правоохранители задержали его по дороге из медучреждения.