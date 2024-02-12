Мир 12 февраля 2024, 03:34 Женщина с ребенком открыла стрельбу в церкви Техаса Полиция Техаса: женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви в Лейквуде Freepik

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Женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви в городе Лейквуд штата Техас. Пострадал ребенок, он в критическом состоянии, сообщил журналистам начальник полиции округа Трой Финнер, его процитировало РИА «Новости».

«Женщина 30-35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех-пяти лет», — сообщил Финнер.

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В церкви женщина открыла стрельбу, в результате которой был ранен ребенок, сообщил начальник полиции. Также ранение в ногу получил 57-летний мужчина. Стрелявшую ликвидировали.

Ранее в Грузии мужчина начал стрельбу на рынке в городе Рустави рядом с Тбилиси. В результате происшествия погибли четыре человека, среди них родственник стрелка.