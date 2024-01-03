Важное 03 января 2024, 18:10 Женщина с ножом напала на прохожих в Токио Kyodo: женщина с ножом напала на прохожих у станции метро «Акихабара» в Токио Yoshio Tsunoda / Global Look Press

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Вооруженная ножом женщина напала на прохожих рядом с железнодорожной станцией «Акихабара» в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По информации источника, в результате ЧП пострадали четыре человека, их оперативно доставили в больницу. Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшую.

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В связи с произошедшим движение поездов по линии «Яманотэ» временно приостановили.

Телеканал NHK уточнил, что в настоящее время подозреваемая в нападении находится под стражей в полиции.

В 2008 году около этой станции вооруженный ножом мужчина сначала протаранил толпу на автомобиле, а затем бросился на прохожих: тогда жертвами стали семь человек и еще 10 получили ранения.

Ранее в Японии 37-летний мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в городе Ниигата. Полицейские задержали его на месте, ранения получили три человека, их отвезли в больницу.