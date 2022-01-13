Женщина с дробовиком и ружьями захотела поговорить полицейским Капитолия

Женщина с заряженным дробовиком и несколькими ружьями припарковалась у офиса полиции Капитолия и потребовала разговора. В результате она будет привлечена к ответственности за незаконное хранение оружия. Об этом говорится на сайте капитолийских правоохранителей.

Полицейские задержали женщину и изъяли из ее грузовика целый арсенал оружия.

«Вместе с боеприпасами из грузовика изъяли следующее: незаряженное ружье Remington Nylon, незаряженное ружье Connecticut Valley Arms, ружье Gamo и заряженный дробовик Mossberg», — сообщили правоохранители.

Штаб-квартира полиции Капитолия находится на значительном удалении от здания американского конгресса. Женщина припарковала там свой пикап в середине дня и сообщила офицерам, что хочет поговорить по поводу информации, которой она располагает относительно 6 января 2021 года.

В ходе общения с женщиной полицейский заметил у нее в автомобиле оружие.

«Пока нет доказательств, что 58-летняя женщина приехала, чтобы что-то сделать, кроме разговора. Его деталей мы привести не можем, потому что они стали частью расследования», — говорится в сообщении.

Женщине предъявили обвинения в незаконном хранении и перевозке оружия и незарегистрированных боеприпасов.