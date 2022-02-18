Женщина решила помочь мальчику, который «потерялся», и потеряла почти четыре тысячи долларов

Жительница США помогла ребенку, который сказал ей, что потерялся, отдав ему временно свой телефон. После общения с ним она не досчиталась на своем электронном кошельке почти четырех тысяч долларов, о чем сообщил канал CBS.

До встречи с подростком женщина по имени Шеннон Фрейзер прогуливалась со своей собакой. Мальчик в возрасте примерно 12 лет подошел к ней и заявил, что потерялся. Он якобы не мог связаться с друзьями, потому что его мобильный разрядился.

Ребенок попросил у Фрейзер ее смартфон, а она решила помочь и предоставила его. Мальчик позвонил знакомому по громкой связи и действительно сказал, что не может найти остальных. Потом попросил у своей спасительницы возможности открыть навигационные карты в приложении, пока та находилась рядом.

После этих взаимодействий они разошлись, а следующим днем Фрейзер пришло уведомление от банка о том, что требуется подтверждение двух списаний средств общей суммой в 3,8 тысячи долларов. В банке сообщили о времени открытия счета, куда перевели деньги, и оно совпало с тем временем, которое было за полчаса до встречи с мальчиком.

Платежный сервис вернул деньги Фрейзер, но доступ к ним заблокирован до того момента, пока расследование не будет завершено. Женщина отметила, что эта история изменила ее и заставила быть более внимательной.