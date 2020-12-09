Женщина развелась с мужем из-за его круглосуточной работы

В Великобритании женщина добилась развода с супругом, который «слишком много работал». Она заявила, что муж пропустил все семейные праздники и не участвовал в воспитании детей.

Жительница города Фарнборо на северо-востоке графства Гэмпшир заявила о своем желании развестись в 2016 году, уточнило издание The Mirror. Суд принял ее сторону в 2018-м.

«Мой муж отсутствовал дома по вечерам и в выходные дни. [Он] не приезжал ни на какие семейные праздники, когда росли дети, и не приходил на концертные выступления с их участием», — указала Мэрион Айе-Куми.

Ее супруг Чарльз намерен оспорить судебное решение в Верховном суде Англии. Мужчина заявил, что брак был расторгнут в одностороннем порядка. В заявлении на развод жена сослалась на «неразумное поведение» британца. Эту характеристику он назвал размытой.

Оставшийся без семьи 64-летний мужчина добавил, что действительно редко бывал дома. Но Мэрион имела в виду период 20-летней давности. Тогда ему приходилось очень много работать, чтобы погасить взятую ипотеку.

«Я как человек-оркестр. Если не работаю — мне не платят. Признаю, что пропустил некоторые семейные торжества, а клиенты могли позвонить мне в режиме 24/7. Но этим я и отличаюсь от крупных компаний», — подчеркнул IT-специалист.