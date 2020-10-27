Женщина разбилась на машине спустя два часа после похорон сына

Американка из штата Теннесси похоронила сына и спустя два часа разбилась на машине. Женщина не смогла справиться с управлением и врезалась в бетонную трубу. Вместе с ней в автомобиле ехали три родственника, получившие травмы.

По данным телеканала NewsChannel 5, 63-летняя Кейсон Ли Уокер 19 октября похоронила своего сына в городе Кларксвилл. Джейджуану Кларку было 36 лет, когда его нашли с огнестрельными ранениями. Полиция начала расследовать убийство, но так и не нашла никаких подозреваемых в преступлении.

Во время возвращения с похорон Уокер не смогла справиться с управлением на повороте. Автомобиль женщины вылетел с дороги и врезался в бетонную трубу. В результате аварии Уокер скончалась, а трое ее пассажиров попали с травмами в больницу.

После оказания необходимой помощи двоих родственников медики отпустили домой. Один из пострадавших рассказал, что за рулем Уокер кричала на ехавшего сзади нее водителя. Женщину возмущало, что тот не придерживался дистанции между машинами и требовал уступить ему дорогу. Похороны Уокер пройдут 1 ноября.