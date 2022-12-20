Мир 20 декабря 2022, 13:35 Женщина пыталась ограбить дом голливудского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке полицейские задержали женщину, которая попыталась ограбить дома голливудского актера Роберта Де Ниро. Об этом написал сайт TMZ.

Американка пробралась в дом к актеру в ночное время суток и попыталась вынести рождественские подарки, лежащие под елкой, написало ИА Nation News.

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Актер, услышав шум, спустился вниз к елке и застал женщину на месте преступления. Полиция выяснила, что ранее задержанная уже попадалась на подобных преступлениях.

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