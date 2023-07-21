Мир 21 июля 2023, 01:55 Женщина провела в коме больше недели из-за бюстгальтера Британка провела в коме больше недели из-за пореза от бюстгальтера РИА «Новости»

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Жительница Шетландских островов в Британии пробыла больше недели в коме из-за бюстгальтера. Она порезалась о каркас нижнего белья, сообщила Wales Online.

Женщина поранилась в мае 2022 года. Через какое-то время она обнаружила уплотнение в груди и обратилась к врачу. Ей выписали антибиотики, но 53-летняя дама продолжала мучиться от боли и в итоге попала в больницу.

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«У меня был серый цвет лица. Было очень страшно. Врачи сделали множество анализов, накачали меня лекарствами и обезболивающими, но ничего не помогало», — поделилась героиня публикации с изданием.

В итоге у нее выявили некротический фасциит. Это бактериальная инфекция, поражающая подкожную клетчатку и соединительные ткани и вызывающая некроз. Врачи ввели пациентку в кому и провели две операции по удалению пораженных тканей. Очнулась женщина через восемь дней.

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