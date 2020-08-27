Женщина проучила мужа, не ценившего ее работу по дому и уход за детьми

Женщина договорилась с подругой о подработке на несколько дней, а муж взял на работе отгулы.

«В первый же день он позвонил мне раз двадцать, потому что не мог справиться с домашним заданием старшего сына, не успевал следить за малышом, не мог даже пойти в туалет, потому что им обоим все время что-то нужно. На следующий день он позвонил мне десять раз», — поделилась она.

При этом женщина подчеркнула, что каждый раз, возвращаясь домой, заставала мужа спящим.

На третий день супруг молча привез ей детей в офис, где она подрабатывала и уехал. Когда женщина вернулась домой он спал на диване. Она подстригла газон, приготовила ужин, искупала детей, убралась и попыталась его разбудить.

Проснувшись глава семьи отказался признавать, что был неправ и обвинил женщину в том, что она пыталась выставить его плохим родителем. Пользовательница задумалась, не была ли она к нему слишком жестока?

Подписчики в ответ посоветовали ей хорошего адвоката по разводам. Они назвали ее мужа озлобленным и ленивым. Некоторые сообщили, что женщина не обязана терпеть эмоциональное насилие, так как муж не имеет никакого права с ней так разговаривать. Тем более, что знать, как растить детей и делать это — две большие разницы.

«Если я чему-то научился в результате первого брака и последующего развода, так это тому, что брак — это партнерство. Если он не хочет делить твои обязанности, зачем жениться? Быть родителем-одиночкой иногда сложно, но это намного проще, чем быть родителем-одиночкой с еще одним взрослым ребенком», — написал один из комментаторов.