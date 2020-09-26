Женщина потеряла память и назвала себя Джулией Робертс

В конце июля женщину доставили в отделение оперативной медицинской помощи в итальянском городе Виджевано. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Местные полицейские заметили ее на вокзале, где она приставала к прохожим. Тогда стражи порядка попытались ее успокоить, но их попытки ни к чему не привели. Поэтому дебоширку отправили в медучреждение. Документов при ней не оказалось, поэтому в медицинской карте правонарушительница получила инициалы «Н.Н.».

После выписки женщина не покинула территорию больницы. Больше месяца она жила в приемном покое, где питались едой из автоматов.

В начале сентября неизвестную положили в психиатрическое отделение госпиталя в Павии. Ее личность до сих пор не установлена.

На вид женщине 40-45 лет. Она называет себя Джулией Робертс.