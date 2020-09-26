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    26 сентября 2020, 16:03

    Женщина потеряла память и назвала себя Джулией Робертс

    Алена Макаренко

    Неизвестная итальянка потеряла память и теперь считает себя актрисой Джулией Робертс. Об этом сообщило издание la Provincia di Pavia.

    В конце июля женщину доставили в отделение оперативной медицинской помощи в итальянском городе Виджевано. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

    Местные полицейские заметили ее на вокзале, где она приставала к прохожим. Тогда стражи порядка попытались ее успокоить, но их попытки ни к чему не привели. Поэтому дебоширку отправили в медучреждение. Документов при ней не оказалось, поэтому в медицинской карте правонарушительница получила инициалы «Н.Н.».

    После выписки женщина не покинула территорию больницы. Больше месяца она жила в приемном покое, где питались едой из автоматов.

    В начале сентября неизвестную положили в психиатрическое отделение госпиталя в Павии. Ее личность до сих пор не установлена.

    На вид женщине 40-45 лет. Она называет себя Джулией Робертс.

    Новости SMI.FM