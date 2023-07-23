Мир 23 июля 2023, 10:00 Женщина пострадала в аппарате МРТ из-за анальной пробки PerthNow: американка забыла извлечь секс-игрушку перед МРТ и получила серьезные травмы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жительница США обратилась за срочной медпомощью после неудачной процедуры магнитно-резонансной томографии. Она забыла вынуть анальную пробку с металлическим фрагментами и получила травмы, сообщило издание PerthNow.

В отчете медики указали, что пациентка перед МРТ прошла стандартный тест на наличие металла, который ничего не выявил. Во время процедуры женщина стала громко кричать от боли, жаловаться на тошноту и предупредила, что может потерять сознание.

Реклама

Какие конкретно травмы получила пациентка, неизвестно, но ей потребовалась срочная помощь медиков.

Спустя несколько дней в социальных сетях начали распространять снимок МРТ женщины, в котором якобы в ее брюшной полости находится предмет, похожий на анальную пробку.

Представитель защиты пострадавшей заявил, что его клиентка не знала о наличии металлических элементов в секс-игрушке. По его словам, производитель заявлял о полностью силиконовой основе предмета, одного в его передней части оказались два стальных шарика.

Женщина намерена обратиться с иском в суд на компанию, изготовившую эту секс-игрушку.

Ранее врачи в Новокузнецке извлекли из заднего прохода пациента палку колбасы.