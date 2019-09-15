Женщина получила от мужа в подарок кольцо из человеческой кости

Мать подарила дочери на совершеннолетие толпу стриптизеров. Девушка была не в восторге Подробнее

«Муж только что удивил меня этим кольцом, и, конечно, я хочу узнать, что вы о нем скажете. Оно вручную вырезано из настоящей человеческой кости (в Великобритании). Возможно, кто-то из вас видел мое обручальное кольцо, и, думаю, вы согласитесь, что это мне подходит гораздо больше», — написала женщина в группе That’s It, I’m Ring Shaming.

Некоторые подписчики сообщества разразились комплиментами и написали, что кольцо действительно подходит к образу миссис Рассел. Женщина сильно татуирована, в ее ушах тоннели, пирсинг в носу и весьма оригинальная стрижка с выбритыми висками. Однако большинство участников сообщества были шокированы сюрпризом от мужа Бриттани.

«Я так расстроена, что вот мой второй комментарий. Тот факт, что нет НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, из какой части тела оно сделано, и то, что вам это неважно, меня очень пугает», — написала одна из пользовательниц.

Среди комментариев встречались обвинения в неуважении мертвых.

«То, что кто-то берет то единственное, что осталось от мертвого человека, единственное подтверждение, что он жил на Земле, и превращает в чертово украшение — это неуважение. Мне стыдно за тебя, автор», — выразил мнение большинства один из участников сообщества.

По данным издания Daily Mail, в большинстве штатов США можно легально покупать и продавать человеческие кости.