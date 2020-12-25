Женщина показала предсмертное послание мужа, умершего после COVID-19

Жительница Техаса поделилась предсмертным письмом от мужа, который умер от осложнений после COVID-19. Он признался, что каждый день боролся с болезнью ради любимой жены.

Издание Daily Mail написало об истории 45-летнего адвоката Билли Лоредо. Он заразился коронавирусом 16 ноября. Родные считают, что это произошло на работе. Спустя неделю, ко Дню благодарения, у него начались проблемы с дыханием. Мужчину госпитализировали.

Его жена Соня Кипурос рассказала, что он две недели боролся и пытался обойтись без аппарата искусственной вентиляции легких. Несмотря на отсутствие у американца других заболеваний, его состояние со временем только ухудшалось. Еще до того как Лоредо перевели на ИВЛ, он успел написать супруге прощальное письмо.

«Я хочу, чтобы ты знала, что я ежедневно и изо всех сил борюсь за свою жизнь. Я делаю это для того, чтобы снова увидеть тебя. Ты самый важный человек в моей жизни, и я скучаю по тебе каждый день», — заявил он.

Заболевший признался, что не всегда был идеальным мужем, но пытался им стать. При этом мужчина заявил, что считал свою жену идеалом, даже когда злился на нее. По его мнению, она в 99% случаев была права, даже если он этого не признавал.

«Если я не выкарабкаюсь, я хочу, чтобы ты знала, что я прожил с тобой прекрасную, счастливую жизнь и никогда бы не променял это на все богатства мира», — написал житель Техаса.

Он попросил супругу стать счастливой и после его смерти и не жалеть ни о чем. Лоредо не стало 13 декабря, в 12:00 по местному времени. Супруги прожили вместе 21 год.