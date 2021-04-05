Женщина погибла в Алабаме во время перестрелки в местном парке
Жительница Алабамы погибла из-за выстрелов. Об этом рассказал телеканал WKRG, сославшись на данные полицейских.
В полицию о стрельбе сообщили около 19:00 в воскресенье по местному времени или в 02:00 по-московскому.
Отмечается, что еще трое человек получили ранения. Врачи оценивают их состояние как критическое, добавили в «Газета.ru».
Стрельба оказалась продолжением драки двоих мужчин. В момент произошедшего в парке было несколько сотен человек.