Мир 17 декабря 2022, 21:42 Женщина погибла из-за давки на концерте Asake в Лондоне Полиция Лондона сообщила о погибшей женщине во время давки на концерте Asake РИА «Новости»

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Женщина, получившая тяжелые травмы в результате давки на концерте Asake в Лондона, скончалась в больнице. Об этом сообщило столичное управление полиции.

«К сожалению, одна из пострадавших, получившая тяжелые травмы, умерла утром в субботу 17 декабря в больнице», — сообщили полицейские.

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Две другие женщины, которые получили травмы на том же концерте, находятся в критическом состоянии.

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Давка на одной из крупнейших концертных площадок Лондона произошла 15 декабря еще до начала выступления певца. Толпа, пришедших на концерт, пыталась прорваться внутрь. Всего пострадали 10 человек.

В ноябре во время давки на открытии музыкального фестиваля Astroworld Festival в США погибло 10 человек, в том числе 10-летний ребенок. Еще несколько десятков человек попали в больницы. На мероприятие, организованное рэпером Трэвисом Скоттом, прибыло более 50 тысяч любителей музыки. На рэпера и других организатор подали в суд.