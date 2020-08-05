Женщина подожгла себя рядом с католическим храмом на Украине

Жительница украинского Запорожья облила себя горючим и подожгла, стоя возле римско-католического храма. Спасти женщину не удалось, так как она скончалась от полученных ожогов. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции.

«Известно, что женщина была на территории храма одна, облила себя легко горючим веществом и подожгла», — привел канал ТСН сообщение пресс-службы Нацполиции Запорожской области.

К римско-католическому храму «Собору Бога Отца Милосердного» на Заводской улице женщина пришла рано утром 4 августа. Позже прохожие увидели обгоревшее тело женщины и вызвали полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют личность погибшей и все обстоятельства случившегося.

Украинские Telegram-каналы опубликовали кадры, снятые у храма. Они нашли страницу погибшей в социальных сетях. Женщина в своих недавних постах писала про травмы и угнетенную жизнь. Кроме того, она выложила изображение горящей в огне пары и свечи на черном фоне. Последний раз пользовательница заходила в Сеть ночью 3 августа.