14 февраля 2024, 03:06
Женщина ожила перед собственной кремацией
Times of India: женщина ожила за несколько минут до кремации
Жительница Индии неожиданно ожила перед собственной кремацией, когда семья готовилась положить ее на погребальный костер. Об этом написала газета Times of India.
По данным издания, 52-летняя Бужи Аамма из Берхампура попала в больницу с сильными ожогами более 50% кожи. Врачи помогли ей, но позже семья забрала женщину домой, так как не могла оплачивать дальнейшее лечение.
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В понедельник, 12 февраля, муж женщины Сибарам Пало обнаружил жену в постели без признаков жизни. Родственники организовали церемонию прощания и повезли женщину к месту кремации. В последний момент Аамма внезапно ожила.
«Именно тогда Буджи открыла глаза и ответила на наши призывы. Это нас шокировало. Поначалу мы были напуганы, так как никогда не видели подобного, хотя слышали некоторые истории», — рассказал один из соседей семьи.
В декабре 2023 года «мертвый» пассажир рейса в Благовещенск внезапно ожил после посадки. Мужчина-инвалид на борту почувствовал себя плохо: у него подскочило давление и он потерял сознание. Сначала пассажира пытались реанимировать, но врач, находившийся на бору, объявил его мертвым. После экстренной посадки в Сургуте «умерший» пришел в себя. Его госпитализировали.
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