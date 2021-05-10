Женщина напала с ножом на полицейского во Франции

Жительница города Бордо напала с ножом на сотрудников полиции. Правоохранителям пришлось открыть ответный огонь и ликвидировать нападавшую. Сейчас мотивы женщины выясняются, сообщил телеканал BFM.

По информации телеканала, 10 мая женщина стала угрожать ножом своему мужу. Когда на место приехали сотрудники полиции, женщина заперлась в одной из комнат. После этого жительница несколько раз попыталась ударить ножом правоохранителя.

В ответ полицейским пришлось применить служебное оружие. В итоге нападавшую тяжело ранили. Как уточнил источник телеканала, женщина скончалась от полученных ранений. Теперь правоохранителям предстоит установить мотивы нападавшей, а также все обстоятельства.

Это нападение на полицейских стало третьим за последние несколько недель во Франции. В начале мая правоохранителей обстреляли преступники в центре Авиньона. Один из сотрудников полиции скончался.