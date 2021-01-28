Женщина-лунатик записала свой жутковатый ночной смех и выложила в TikTok

Жительница Канады Селина Майерс проснулась знаменитой после публикации ролика, в котором она ходит во сне. Женщина выложила видео в TikTok.

На кадрах Селина устраивает пробежку до холодильника, берет оттуда банки с напитками и поочередно выбрасывает их на лужайку около дома.

В другом ролике она выносит на стол пирог и предлагает его несуществующим гостям.

Свои действия женщина сопровождает возгласами и бормотанием. Камеры в доме установил муж Селины, чтобы показать ей ее ночные похождения.

Селина — видеоблогер. Она начинала карьеру в 2015 году с подкаста «Поместье с привидениями», в котором рассказывала о паранормальных явлениях. В 2019 Селина пришла в TikTok, где стала выкладывать по одному веселому видео в день. Сейчас у ее страницы в TikTok 8,8 миллиона подписчиков.

Также Майерс написала несколько книг о паранормальных явлениях. Еще один способ заработка — собственная линия косметики.