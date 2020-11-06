Женщина, которую заживо похоронил сын, выжила после трех дней в могиле

Пенсионерка из Китая провела три дня в могиле и выжила — ее заживо похоронил сын. Мужчине уже вынесли обвинительный приговор.

Об этом сообщила газета China Daily. Издание уточнило, что житель китайской провинции Шэньси решил избавится от престарелой матери жутким способом. 58-летний сын погрузил ее в в ручную тележку и похоронил в заброшенной могиле. Полицейские узнали о случившемся через три дня — к ним обратилась жена злоумышленника.

Правоохранители приехали на место и обнаружили 79-летнюю пенсионерку живой. По данным издания, она провела в могиле примерно 70 часов — почти трое суток. Пострадавшую госпитализировали, однако она сильнее всего беспокоилась за своего сына — мать переживала, что он может сесть в тюрьму за свой поступок.

По данным местных СМИ, женщина скончалась в сентябре. Ее сыну вынесли приговор — суд признал его виновным в умышленном убийстве. Мужчину предстоит провести в тюрьме 12 лет.