Мир 04 апреля 2024, 21:59 Женщина, из-за которой началась вспышка сибирской язвы под Воронежем, признала вину Женщина, продавшая под Воронежем зараженное сибирской язвой мясо, признала вину Freepik

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Правоохранители закончили расследовать уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Воронежской области, из-за небрежного отношения которой в регионе в прошлом году у 11 человек диагностировали сибирскую язву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного Комитета России.

«На предварительном следствии обвиняемая дала признательные показания и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», — сказано в публикации.

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Как выяснили следователи, подозреваемая занималась выращиванием рогатого скота. Мясо животных женщина продавала перекупщикам. В августе прошлого года она приказала брату забить зверя, которого не показывали ветеринару и и не вакцинировали от сибирской язвы. В итоге обвиняемая продала непроверенное мяса, а перекупщики распространили его на рынке в Воронеже.

После случившегося брат фигурантки почувствовал недомогание. Врачи нашли у него сибирскую язву. В биоматериале забитого животного тоже обнаружили ДНК инфекции. Началась вспышка этого заболевания в регионе, в больницы попали 11 человек, один из пациентов — несовершеннолетний.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил. Сейчас разбирательство закончили, скоро информацию передадут в суд.

Ранее жителя Тувы осудили за продажу конины, зараженной сибирской язвой. От мяса пострадали пять человек.