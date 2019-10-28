Женщина из Китая родила в 67 лет и поставила рекорд

Женщина рожала в китайской провинции в городе Цзаочжуан. Беременность и роды, за которыми следили медики, прошли успешно. Однако на 36 неделе врачи решили сделать кесарево сечение.

Родившуюся девочку назвали Тяньци. В переводе это означает «посланная небесами».

Мужу китаянки 68 лет. Два других их ребенка уже выросли и родили им внуков.