Женщина из Китая родила в 67 лет и поставила рекорд
Китаянка родила ребенка в 67 лет. Это новый мировой рекорд по поздним родам, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Международное радио Китая.
Женщина рожала в китайской провинции в городе Цзаочжуан. Беременность и роды, за которыми следили медики, прошли успешно. Однако на 36 неделе врачи решили сделать кесарево сечение.
Родившуюся девочку назвали Тяньци. В переводе это означает «посланная небесами».
Мужу китаянки 68 лет. Два других их ребенка уже выросли и родили им внуков.