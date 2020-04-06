    06 апреля 2020, 12:18

    Женщина из Японии хотела проникнуть в жилье премьер-министра

    Ольга Ситникова

    Неизвестная планировала проникнуть в дом японского премьер-министра Синдзо Абэ. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на агентство Kyodo.

    Информацией о происшествии поделился генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. Он не уточнил детали инцидента, однако пообещал по возможности обеспечить полную безопасность высокопоставленных лиц.

    Местные издания отметили, что женщине удалось оказаться в саду рядом с личным домом Абэ, где в тот момент он находился со своей семьей. Неизвестную задержали, но мотивы такого поступка еще не выяснили.