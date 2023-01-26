Мир 26 января 2023, 23:03 Женщин в Дании захотели призывать на срочную службу Глава Минобороны Дании Эллеманн-Йесен: женщины могут помочь в защите королевства YouTube

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Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йесен заявил о необходимости призывать женщин на срочную службу. По его мнению, такой шаг необходим для защиты страны на фоне конфликта на Украине. Его слова передал телеканал ТV2 .

«Мы должны быть в состоянии защитить королевство, регион Балтийского моря», — отметил датский чиновник.

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По словам министра, Дания не может позволить себе отправку оружия Украине, в том числе танков. На вооружении страны стоят всего лишь 44 бронемашин Leopard немецкого производства. При этом 14 из них уже переданы прибалтийским государствам в составе контингента военно-политического блока НАТО.

В Минобороны США подтвердили, что Украине передадут 31 танк Abrams версии М1А2. Американская администрация сомневается, что ВСУ смогут поддерживать технику в боеспособном состоянии.

По крайней мере, это будет сложно, считают министр Ллойд Остин и его коллега, генерал Марк Милли. В ООН же подчеркнули, что отправка нового вооружения Киеву не ведет к мирному процессу.