06 апреля 2024, 23:54
Женщин от 18 до 60 лет сделают военнообязанными на Украине
«Страна»: На Украине могут сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
Власти Украины намерены вписывать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и женщин от 18 до 60 лет. Об этом сообщило издание Страна.ua со ссылкой на соответствующий указ президента страны Владимира Зеленского.
В подписанном документе сказано, что органы власти подают информацию в реестр обо всех украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Из этого журналисты поняли, что данные женщин тоже попадут в реестр военнообязанных.
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Ранее Зеленский внес поправки в закон, согласно которому отменяется категория ограниченно годных к военной службе. Теперь на Украине будет только две категории призывников: «годен» или «не годен». Ограниченно годным нужно в течение девяти месяцев пройти медицинскую комиссию.
Также глава государства снизил минимальный возраст мобилизованных до 25 лет. При этом до 70% правоохранителей предложили освободить от мобилизации на Украине.
Владимир Зеленский
Законы
Военные
Женщины
Украина
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