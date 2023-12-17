Мир 17 декабря 2023, 00:29 Женщин на Украине обяжут вставать на воинский учет наравне с мужчинами Депутат Рады Безуглая: призывной возраст на Украине снизят с 27 до 25 лет РИА «Новости»

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что власти готовят в новом законопроекте о мобилизации на Украине. Об этом сообщил RT.

Согласно документу, право на отсрочку потеряют полиция, Бюро экономической безопасности и пенитенциарная служба. Призывной возраст снизят с 27 до 25 лет, а женщин обяжут вставать на воинский учет наравне с мужчинами. Местным органам власти расширят полномочия по вылавливанию уклонистов.

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Права украинцев, скрывающихся от военкомов, ограничат, однако не уточняется, как именно. Нацполицию привлекут к выдаче повесток и мобилизации.

В Киеве и других городах Украины прошли митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, которые находятся на фронте с февраля 2022 года. Протестующие заявляли, что бойцы крайне истощены морально и физически.

Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин ранее предупредил, что на Украине собираются усилить мобилизацию. Такие меры связали с большими потерями ВСУ на поле боя.