Жених решил разыграть невесту и посовещался с друзьями на свадьбе

Торжественная церемония проходила на сцене большого зала. Священник спросил у невесты, согласна ли она выйти замуж за стоящего рядом мужчину. Девушка ответила согласием.

После этого священник задал такой же вопрос жениху. Однако молодой человек взял паузу, подошел к своим свидетелям и «посовещался» с ними. После пранка в зале среди гостей раздался громкий смех.

Предположительно, друзья жениха одобрили его выбор, поскольку тот согласился жениться на девушке. Пользователи Reddit посчитали случай забавным.

«Зачет. Друзья плохого не посоветуют. Камера конечно из 1990-х», — написал подписчик. «Отличный розыгрыш!» — подтвердил другой пользователь.

Однако невеста не оценила прикол жениха.