Жене Зеленского предложили первой отправиться на передовую

Супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену жестко раскритиковали в соцсетях. Ей предложили первой встать на воинский учет, а затем и вовсе отправиться на передовую.

Елена Зеленская опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост с подведением итогов года. Она пообещала рассказать о своих главных достижениях 2021 года на посту первой леди.

Подписчики оказались настроены скептически к тону жены президента. Комментаторов сильно возмутил обнародованный накануне приказ Министерства обороны об обязательном воинском учете для женщин.

«Когда в военкомат пойдете?» — спросила одна из пользовательниц.

В комментариях многие потребовали отмены резонансного приказа. Некоторые даже усомнились в том, что правильно поступили, проголосовав за Зеленского на президентских выборах.

«Леночка, собирайтесь в армию, хватит сидеть дома», — написала другая.

Напомним, что Министерство обороны Украины расширило список профессий женщин, которые подлежат воинскому учету. Помимо врачей и переводчиков призвать теперь смогут и юристов, журналистов, программистов, социальных работников, бухгалтеров и представительниц многих других профессий.

Украинки раскритиковали такое решение не только под публикацией первой леди, но и в собственных социальных сетях.