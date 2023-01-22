Мир 22 января 2023, 18:29 Жене Зеленского посоветовали не жаловаться из-за плохого гардероба мужа Читатели NZZ уличили жену Зеленского в лицемерии после ее слов о зеленой футболке мужа Официальный сайт президента Украины

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Постоянное появление на публике президента Украины Владимира Зеленского в зеленой футболке связано с тем, что он не может надеть что-то другое после начала специальной военной операции. Подобное заявление супруги украинского лидера Елены Зеленской в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung вызвало возмущение у читателей. Негативные комментарии они оставили на страницах издания в Twitter.

Зеленской предложили рассказать, какие наряды она купила себе в европейских магазинах, пока остальные жительницы Украины живут с перебоями света и воды, а не жаловаться на недостаточно хороший внешний вид мужа.

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«В следующий раз пусть расскажет про свои походы по магазинам в Европе. Женщинам Украины интересно узнать, во что одевается жена президента», — написал один из комментаторов.

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Другой читатель отметил, что Зеленская, как и ее супруг, снова подняла вопрос о поставках оружия. Он подчеркнул, что по какой-то причине власти европейских стран не удовлетворяют запросы своих жителей.

«Мне, к примеру, срочно нужны гирлянды для украшения дома», — добавил читатель.

Супруге украинского лидера предложили устроиться в качестве модели в какой-нибудь журнал, чтобы еще больше порадовать фотографиями оставшихся дома жителей страны.

«Почему вы не спросили про ее отношение к русскоязычным украинцам и о погибших детях Донбасса?» — обратился к редакции один из комментаторов.

Читатели западных СМИ неоднократно критиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского. После его встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в комментариях к статье газеты The Telegraph комментаторы отметили, что украинский лидер выглядит так, словно живет на улице.