Жене Байдена провели операцию из-за колотой раны на ноге

Врачи удалили посторонний предмет из левой ноги первой леди США Джилл Байден. Американский лидер Джо Байден накануне сопроводил супругу до медицинского центра Уолтера Рида, рассказал ТАСС.

Жена Байдена на прошлых выходных наступила на некий предмет. Она повредила ногу, когда была на Гавайях. Теперь врачи осмотрели ее рану. На какой предмет она наткнулась, для всех так и осталось загадкой.

Пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса сообщил, что 70-летняя супруга президента хорошо перенесла операцию. Рана теперь чистая, инфекции нет. В Белом доме надеются, что рана скоро заживет.

Первая леди побывала на Гавайях в прошлую субботу. Она посетила город Гонолулу. Причем это стало первой сольной поездкой Джилл Байден с тех пор, как она стала первой леди. На Гавайях супруга президента призывала людей делать прививки.

Сам Байден накануне опять попал в неприятную ситуацию. Хозяин Белого дома перепутал бывших президентов Барака Обаму и Дональда Трампа. Байден ошибся, сказав, что в 2009 году Трамп якобы поручил ему заняться решением кризиса в автомобильной промышленности.