Мир 09 декабря 2023, 13:14 Жена Зеленского выступила с отчаянным обращением к Западу Елена Зеленская попросила Запад не прекращать помощь Украине imago-images.de / Global Look Press

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Супруга президента Украины Елена Зеленская попросила западные государства не прекращать поддержку страны. Ее слова привел телеканал «Би-би-си».

«Помощь нам нужна, очень нужна. Нам очень больно видеть, как угасает страстное желание помочь», — сказала она.

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Жена Зеленского отметила, что для Украины замедление темпов оказания финансовой и военной помощи несет в себе смертельную опасность.

Украинские военные начали масштабное контрнаступление в зоне боевых действий в начале июня, однако не сумели добиться значимых успехов ни на одном из направлений. Президент России Владимир Путин констатировал, что ВСУ полностью провалили этот маневр.

На фоне этого ряд западных СМИ начали отмечать сильную усталость США и Евросоюза от украинского кризиса, поддержка Зеленского начинает уменьшаться.

В администрации президента США сообщали, что израсходовали практически все средства, выделенные конгрессом на поддержку Украины.