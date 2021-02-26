Жена Зеленского продолжает платить коммуналку за квартиру в Крыму

За квартиру в Крыму, которая принадлежит жене президента Украины Владимира Зеленского, продолжают исправно платить. Долгов за коммунальные услуги у владельца недвижимости нет.

Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24»

«Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит [недвижимость] на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», — отметил он.

При этом Аксенов добавил, что ни жена президента Украины, ни он сам вряд ли обладают преимуществом для получения российского гражданства как владельцы недвижимости. Он добавил, что оно появится только в том случае, если Зеленский обратится с просьбой к Путину и отметил, что украинский лидер может так поступить.

О том, что у жены президента на территории Крыма есть недвижимость, стало известно во время предвыборной кампании в 2019 году. Пресс-служба будущего главы Украины сообщила, что Елена Зеленская приобрела квартиру в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу полуострова в соответствии с законом Украины, когда Крым еще не был российским. При этом в штаб добавили, что семья президента планирует использовать эту квартиру только после того, как Крым снова станет частью Украины.