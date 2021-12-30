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    30 декабря 2021, 20:39

    Жена Зеленского показала «оторванность от народа» на телешоу

    Жена президента Украины на всю страну показала незнание цен в магазинах

    Михаил Закурдаев

    Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена заявила в рамках ТВ-передачи на канале «1+1», что покупает скумбрию по восемь гривен (чуть больше 20 рублей) за килограмм. Жительниц страны это повеселило.

    Жена Зеленского показала «оторванность от народа» на телешоу

    «Отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим. <…> Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, она стоит восемь гривен за килограмм», — сказала Елена Зеленская. Позднее она уточнила, что имела в виду цену за сто граммов рыбы, но зрители уже оказались возмущены.

    «Очевидно, что наши августейшие „слуги“ закупаются в специальных магазинах», — предположил Юрий Гресько.

    «Они своих избирателей воспринимают, как абсолютное быдло. И вместо того, чтобы честно сказать: „Я человек официально богатый, плачу все налоги, и продуктами занимается мой помощник, я не помню цен“, выходят и вешают макароны на уши, потому что плебс тупой» — сказал Paul Voropaiev.

    Ранее Зеленской предложили первой встать на воинский учет, а затем и вовсе отправиться на передовую — в связи с непопулярным законом о воинском учете женщин.