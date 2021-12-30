Жена Зеленского показала «оторванность от народа» на телешоу

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена заявила в рамках ТВ-передачи на канале «1+1», что покупает скумбрию по восемь гривен (чуть больше 20 рублей) за килограмм. Жительниц страны это повеселило.

«Отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим. <…> Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, она стоит восемь гривен за килограмм», — сказала Елена Зеленская. Позднее она уточнила, что имела в виду цену за сто граммов рыбы, но зрители уже оказались возмущены.

«Очевидно, что наши августейшие „слуги“ закупаются в специальных магазинах», — предположил Юрий Гресько.

«Они своих избирателей воспринимают, как абсолютное быдло. И вместо того, чтобы честно сказать: „Я человек официально богатый, плачу все налоги, и продуктами занимается мой помощник, я не помню цен“, выходят и вешают макароны на уши, потому что плебс тупой» — сказал Paul Voropaiev.

Ранее Зеленской предложили первой встать на воинский учет, а затем и вовсе отправиться на передовую — в связи с непопулярным законом о воинском учете женщин.